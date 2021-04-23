23 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Макаровский мост, машины (2019) | Фото: Накануне.RU

На Макаровском мосту до конца года запустят автомобильное движение по три полосы в каждую сторону

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провёл выездное совещание, в ходе которого обсудил с генеральным подрядчиком этапы реконструкции Макаровского моста. До конца года здесь должны запустить автомобильное движение по три полосы в каждую сторону, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Генеральный директор МКУ "УКС города Екатеринбурга" Игорь Кунгурцев доложил главе Екатеринбурга об итогах первой части реконструкции и планах реализации второго этапа строительства объекта. По его словам, на сегодняшний день полностью готовы фундаменты под все опоры моста, ведётся монтаж железобетонных балок, планируется завершить постройку всех арочные конструкции в этом году, что позволит полностью запустить автомобильное движение.

"Генеральный подрядчик отчитался, что до конца этого года полноценное автомобильное движение по три полосы в каждом направлении будет запущено. Работы идут с опережением графика, контракт обеспечен финансированием как со стороны муниципалитета, так и со стороны субъекта РФ. Поэтому сомнений в том, что работы будут выполнены, и город получит долгожданный объект – обновлённый Макаровский мост – нет", – подчеркнул Алексей Орлов.

Напомним, что контракт по реконструкции моста действует до конца 2023 года, но работы ведутся с опережением графика. В планах строителей и городских властей до конца 2022 года полностью завершить не только возведение второй очереди Макаровского моста, но и благоустроить территорию вокруг объекта, включая переезд под сооружением с улицы Гражданской, переходящей в улицу Николая Никонова, а также пространство от улицы Челюскинцев до нового жилого комплекса. Также в рамках контракта планируется строительство правобережных и левобережных очистных сооружений.

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На Макаровском мосту до конца года запустят автомобильное движение по три полосы в каждую сторону

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Теги: Макаровский мост, Алексей Орлов



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