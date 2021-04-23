Куйвашев вручил обманутым дольщикам Первоуральска ключи от квартир в Академическом районе Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи первым новоселам 19-этажной новостройки в Академическом, которая была возведена для обманутых дольщиков Первоуральска. Об этом рассказал глава региона на своей странице в Instagram.

По его словам, дольщики "Центра развития территории" более 20 лет ждали своего жилья или возврата денег от недобросовестной организации. Жилищный вопрос жителей Первоуральска и еще нескольких муниципалитетов держался буквально с прошлого века.

"Совершенно ясно было, что мы должны были найти способ помочь людям. У таких проблем нет никакого срока давности. Решением стало соглашение с "РСГ-Академическое". Регион предоставил компании новые возможности для возведения недвижимости, а застройщик обещал помочь 233 обманутым дольщикам из Первоуральска и других наших городов", - заявил губернатор.

По его словам, в регионе у дольщиков еще имеются проблемы с застройщиками, в связи с чем правительство продолжает развивать тему и находить индивидуальные для каждого случая пути решения. Так, с середины 2017 г. поддержку региона получили свыше 4 тыс. уральцев, а в ближайшие два года областное правительство поможет еще 900 дольщикам.