Куйвашев вручил обманутым дольщикам Первоуральска ключи от квартир в Академическом районе Екатеринбурга

23 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Куйвашев вручил обманутым дольщикам Первоуральска ключи от квартир в Академическом районе Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи первым новоселам 19-этажной новостройки в Академическом, которая была возведена для обманутых дольщиков Первоуральска. Об этом рассказал глава региона на своей странице в Instagram.

По его словам, дольщики "Центра развития территории" более 20 лет ждали своего жилья или возврата денег от недобросовестной организации. Жилищный вопрос жителей Первоуральска и еще нескольких муниципалитетов держался буквально с прошлого века.

"Совершенно ясно было, что мы должны были найти способ помочь людям. У таких проблем нет никакого срока давности. Решением стало соглашение с "РСГ-Академическое". Регион предоставил компании новые возможности для возведения недвижимости, а застройщик обещал помочь 233 обманутым дольщикам из Первоуральска и других наших городов", - заявил губернатор.

По его словам, в регионе у дольщиков еще имеются проблемы с застройщиками, в связи с чем правительство продолжает развивать тему и находить индивидуальные для каждого случая пути решения. Так, с середины 2017 г. поддержку региона получили свыше 4 тыс. уральцев, а в ближайшие два года областное правительство поможет еще 900 дольщикам.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев вручил обманутым дольщикам Первоуральска ключи от квартир в Академическом районе Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дольщики, квартиры, Академический, Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети