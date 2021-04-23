23 Апреля 2021
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Экономика Северо-Кавказский ФО
Рамзан Кадыров (2016) | Фото:beticon.ru

Чечня получит дополнительные 3,7 млрд рублей из федерального бюджета

Чечня, которая из года в год входит в топ самых дотационных регионов России, получит дополнительные 3,7 млрд руб. для обеспечения сбалансированности бюджета. Решение было озвучено во время поездки председателя кабинета министров России Михаила Мишустина в Чеченскую Республику.

"Финансовая поддержка поможет региону выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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Чечня получит дополнительные 3,7 млрд рублей из федерального бюджета

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Теги: чечня, дотации, федеральный бюджет



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