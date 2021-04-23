Южноуральские предприятия ОПК увеличивают долю выпуска гражданской продукции

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской области в рамках реализации национального проекта "Производительность труда" активно наращивают выпуск гражданской продукции. Южноуральские промышленники осваивают производство морских контейнеров, пассажирских и грузовых лифтов и мостов для тяжелой спецтехники, передает корреспондент Накануне.RU.

На рабочей встрече с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олегом Бочкаревым губернатор Алексей Текслер сообщил, что предприятия Челябинской области в 2020 году на 110% выполнили государственный оборонный заказ. При этом он отметил, что повышение эффективности предприятий без наращивания объемов гражданского направления невозможно.

"Основная задача, которая поставлена сегодня блоку промышленности региона – внутриобластная промышленная кооперация. Здесь мы понимаем, что все наши предприятия, которые входят в госкорпорации, которые работаю, в том числе на ОПК, имеют значительнее компетенции и потенциал внутренней кооперации огромный. Здесь я вижу возможность увеличить основную долю гражданской продукции", - считает Алексей Текслер.

Более 30 предприятий входят в оборонно-промышленный комплекс региона, пять из них активно участвуют в реализации национального проекта "Производительность труда" по линии гражданской продукции. Предприятия активно работают над новыми проектами, которые помогут реализовать программу по диверсификации производства и принесут дополнительную выручку.

Например, на "ЧТЗ-Уралтрак" запускают производство морских контейнеров. В сварочном цехе производства инженерных машин для этого запустили специальный участок по изготовлению продукции. Первый опытный образец изделия уже прошел все заводские испытания. Завод планирует до конца мая изготовить еще три, чтобы на них полностью отработать технологию изготовления и наладить серийный выпуск. На предприятии оценивают потребность отечественного рынка в 40-футовых морских контейнерах в тысячу единиц в 2021 году.

"Это перспективный рынок, с крупными клиентами. Уверен, что данное производство станет для ЧТЗ неплохим подспорьем", – считает и.о. генерального директора ООО "ЧТЗ-Уралтрак" Владимир Лебедев.

На автомобильном заводе "Урал" в Миассе налаживают серийное производство мостов для тяжелой спецтехники. Первую опытно-промышленную партию предприятие рассчитывает изготовить уже в мае 2023 года. Проект будет реализован в кооперации с другими промышленными предприятиями – "Челябинский кузнечно-прессовый завод", "Мечел", "Магнитогорский металлургический комбинат".

"Данные компании могут получить дополнительную загрузку объемами производства и войти в кооперацию проекта в части поставок материалов. Таким образом, наш инвестиционный проект даст ощутимый синергетический эффект для экономики региона в целом", - считает генеральный директор автозавода "Урал" Павел Яковлев.

Предполагается, что объема выпускаемой продукции хватит, чтобы удовлетворить потребности как российских, так и зарубежных производителей автомобильной колесной техники.

Власти Челябинской области содействуют увеличению доли выпускаемой гражданской продукции на южноуральских предприятиях. В этом году для Челябинска и Магнитогорска будет закуплено более 30 новых трамваев, которые произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод. В феврале 2021 года губернатор Алексей Текслер договорился с руководителем госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным о расширении сборочного производства трамваев на УКВЗ. В этом году начнется строительство нового сборочного цеха. Производство планируется запустить в 2022 году. Это позволит существенно увеличить производственные возможности УКВЗ по выпуску вагонов. В результате в следующие два года завод планирует изготовить не менее 200 трамваев.

Кроме того, УКВЗ освоил производство пассажирских и грузовых лифтов.

"Нам удалось создать комфортный бюджетный лифт с современной панелью управления, оснащенной речевым информатором и полноцветным монитором с возможностью размещения текстовой и видеоинформации. Вообще же на сегодняшний день УКВЗ производит широкий спектр продукции гражданского назначения. Это не только трамвайные вагоны и лифты, но также газорегулирующее и насосное оборудование", - отметил исполнительный директор филиала АО "УКВЗ" - директор "УКВЗ им. С.М. Кирова" Игорь Шевченко.

Дополнительные возможности для развития предприятий ОПК могут получить резиденты территории опережающего социально-экономического развития. В Челябинской области функционируют пять ТОСЭР: Миасс, Бакал, Верхний Уфалей, Озерск и Снежинск.

"В ряде городов у нас открыты территории опережающего экономического развития: Миасс, Озёрск, Снежинск, где работают предприятия ОПК, здесь возможен дополнительный потенциал этих предприятий. Активно работаем с «Росатомом» для того, чтобы задействовать возможности ТОСЭР. Поэтому считаю, что такая активная позиция позволит решать множество задач: укреплять обороноспособность страны, увеличивать экономический и социальный потенциал территорий, на которых работают эти предприятия", – считает Алексей Текслер.