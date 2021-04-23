23 Апреля 2021
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Наука и техника В России
Первый модуль российской орбитальной космической станции. (2021) | Фото: пресс-служба Роскосмоса / facebook.com/dmitry.rogozin.739

Новая российская орбитальная станция не предполагает постоянного присутствия космонавтов - Роскосмос

Роскосмос сегодня представил журналистам научно-энергетический модуль (НЭМ-1), который станет первым сегментом новой российской национальной орбитальной станции, создание которой планируется в ближайшее десятилетие.

Примечательно, что даже в Роскосмосе называют разные сроки запуска проекта. Так, СМИ цитируют слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, который уверен в запуске базового блока до конца 2025 года. В свою очередь директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко считает, что НЭМ-1 будет запущен в 2025-2026 гг., а в период с 2030 по 2035 гг. будут запущены другие модули, "которые еще не созданы". Блошенко добавил, что отечественная станция "будет периодически посещаема" и не будет предполагать постоянного присутствия, передает РБК. В РКК "Энергия", которая занимается строительством НЭМ-1, сообщили, что первые космонавты могут отправиться на новую станцию в 2026 году.

Напомним, ранее стало известно, что Россия уйдет с МКС в 2024 году.

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Новая российская орбитальная станция не предполагает постоянного присутствия космонавтов - Роскосмос

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Теги: орбитальная станция, нэм-1, роскосмос, ркк энергия



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