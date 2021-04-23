Кравчук больше не поедет в Минск на переговоры по Донбассу – он требует переноса площадки

Глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук отказался приезжать в Минск на переговоры по урегулированию. Ранее украинская сторона настаивала на переносе из Белоруссии переговорной площадки.

Владимир Путин накануне предположил, что постановка Киевом вопроса о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска – это "попытка уклониться от урегулирования".

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее на встрече с представителем Верховной Рады Украины заявил, что не имеет ничего против переноса площадки: "Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать".