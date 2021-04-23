До особого распоряжения. В Екатеринбурге установили противопожарный режим

Власти Екатеринбурга приняли решение установить в городе особый противопожарный режим.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, он будет действовать на территории уральской столицы с 26 апреля 2021 года и до особого распоряжения. Такая экстренная мера принята в канун майских праздников для обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья людей и их имущества.

Особый противопожарный режим, в частности, устанавливает запрет на посещение лесов и торфяных массивов в границах Екатеринбурга (за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах). Также запрещается въезд на их территорию личных транспортных средств (за исключением въезда для проведения в лесах определенных видов работ ради обеспечения пожарной безопасности и проезда на территорию садоводческих некоммерческих товариществ).

Кроме этого, объявлен запрет на использование открытого огня и разведение костров при проведении любых работ и мероприятий, а также выжигание растительности и их остатков (сельскохозяйственные палы) на земельных участках всех форм собственности.

Напомним, по информации синоптиков, с 23 по 25 апреля на юге Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность - четвертый класс горимости по региональной шкале.

Ранее особый противопожарный режим был введен сразу в 16 муниципалитетах Среднего Урала.