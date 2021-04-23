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Общество Свердловская область
школьная форма, дети, школа, 1 сентября (2015) | Фото: zwezda.net

Родители 540 тысяч свердловских школьников получат единовременную выплату к 1 сентября

По поручению главы РФ Владимира Путина семьи порядка 540 тыс. свердловских школьников получат единовременную выплату. Об этом заявил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

"В период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем. Но это еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников", – сказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 апреля.

Выплаты получат и семьи с будущими первоклассниками. Ожидается, что получив деньги в середине августа, родители смогут подготовить ребенка к новому учебному году.

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Родители 540 тысяч свердловских школьников получат единовременную выплату к 1 сентября

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Теги: выплаты, родители, школьники, Путин



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