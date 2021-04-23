Навальный объявил о выходе из голодовки

Алексей Навальный сообщил, что выходит из голодовки, в которой он находился более трех недель.

В Instagram оппозиционера появилось сообщение, в котором он рассказывает о мотивах принятия такого решения.

Во-первых, он отметил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, последний раз – накануне митингов в его поддержку. Навальный также добавил, что ему делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения.

Напомним, некоторое время назад Навальный был переведен в стационар для заключенных во владимирской ИК-3. До этого он находился в ИК-2 в Покрове (Владимирская область), где объявил голодовку, добиваясь допуска к себе своего лечащего врача для обследования.

"Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", - пишет Навальный своим сторонникам.

Во-вторых, он счел неприемлемым объявление голодовки другими людьми. "В знак солидарности со мной голодовку начали несколько разных людей, включая представителей "Матерей Беслана". У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня", - добавил оппозиционер.

Он отметил, что не снимает требование допустить к нему врача, и добавил, что теряет чувствительность участков рук и ног. Выход из голодовки, по словам Навального, займет у него те же 24 дня.