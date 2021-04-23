23 Апреля 2021
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9 мая, День Победы, Екатеринбург, ветераны, медали, награды, ордена (2020) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени День Победы отпразднуют онлайн

В Тюменской области День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 г. Региональный оперштаб по противодействию коронавирусу продлил действующие в области ограничения до 23 марта, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Изменения внесены в постановление правительства "О введении режима повышенной готовности".

"За последние несколько недель тенденции к дальнейшему снижению заболеваемости нет. Поэтому не вижу оснований для снятия ограничений. Впереди - период возвращения наших земляков из-за рубежа, в первую очередь - из Турции, где развивается очень агрессивный штамм COVID-19. Поэтому майские праздники нужно пережить в условиях ограничений", - прокомментировал глава региона Александр Моор.

В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

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В Тюмени День Победы отпразднуют онлайн

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Теги: День Победы, праздник, 9 мая, ограничения



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