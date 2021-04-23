Минюст внес в список СМИ-иноагентов "Медузу" и сайт, сотрудничающий с ОНФ

Министерство юстиции России внесло в список СМИ-иноагентов сайт "Медузы", а также "Первое антикоррупционное СМИ". Об этом говорится на сайте ведомства.

Примечательно, что "Медуза" и так юридически является иностранным ресурсом – СМИ зарегистрировано в Латвии (на это указывает и сам Минюст, в его реестр внесено "Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project" (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014).

Галина Тимченко", возглавляющая "Медузу", сообщила, что ведомство никак не уведомило издание о внесении в реестр. "Узнала 5 минут назад. Не могу пока ничего сказать, вот связываюсь с редакцией. Никаких писем из Минюста не получали", - сообщила она изданию "Подъем".

Тимченко ранее возглавляла сайт Лента.Ру, после смены собственника вместе с частью команды "Ленты" в Латвии создала издание, ориентированное на русскоязычную аудиторию, освещающее события в России и мире.

В ООО "Первое антикоррупционное СМИ", которое также сегодня внесено в реестр СМИ-иноагентов, исполняющим обязанности главного редактора является Дмитрий Вербицкий. Он также возглавляет МОО "Содействие", которое сотрудничает с Союзом журналистов России и ОНФ (даже выигрывало его грант), а сам Вербицкий является членом общественного сектора Экспертного совета при Управлении президента РФ по вопросам противодействия коррупции, а также членом Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.