Известный промышленник назвал повышение ставки ЦБ контрпродуктивным

Повышение ключевой ставки до 5% негативно скажется на инвестициях в развитие промышленности и АПК. Такое мнение выразил председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, глава ассоциаций "Росспецмаш" и "Новое содружество" Константин Бабкин, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

"Это контрпродуктивное решение, которое направлено не на стимулирование экономического роста, а на его подавление. Повышение ключевой ставки приводит к тому, что кредиты дорожают, и банкирам становится менее выгодно инвестировать в промышленность, а более удобно держать деньги на депозитах: то есть происходит отток денег из реального сектора в финансово-спекулятивный. Это все затормаживает аграрное и промышленное развитие страны, поэтому я крайне негативно отношусь к принятому решению", – прокомментировал промышленник.

Отметим, сегодня в ТПП РФ состоялось совместное заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России и Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. Его участники обсудили возможные механизмы балансировки доходов государства, инвестиций и экономического роста. В частности обсуждали и денежно-кредитную политику Центробанка, которая, по мнению экспертов, остается неразумной. Повышение ключевой ставки может привести к экономическому коллапсу, считает ведущий научный сотрудник ИнИМЭО Финансовый университет при Правительстве РФ Константин Андрианов.

"В этих условиях дальнейшее повышение ставки окажет губительное влияние на состояние российской экономики, приведет к дальнейшему увеличению роста кредитных ставок и сокращению кредитной активности как населения, так и предприятий. Рост кредитных ресурсов и сжатие кредитов приведет к дальнейшему сокращению инвестиций и как следствие к падению производства, росту производственных издержек, что создаст только дополнительную инфляционную угрозу и повысит инфляционные риски", – отметил эксперт. По его словам, на этом фоне ожидать экономического роста не приходится.

Напомним, ранее Банк России впервые за долгое время повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5% годовых.