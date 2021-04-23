23 Апреля 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Светлана Радионова (2021) | Фото: Администрация ЯНАО

В Новом Уренгое откроют отдел государственного экологического надзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках двухдневного визита на Ямал в компании губернатора Дмитрия Артюхова посетила Новопортовское месторождение и терминал отгрузки нефти "Ворота Арктики", сообщили Накануне.RU в администрации округа.

Во время прогулки по месторождению она осмотрела временный шламонакопитель. После окончания бурения компания должна очистить участок в течение 11 месяцев. Технологии утилизации, которые применяются на месторождении, имеют положительное заключение экологической экспертизы. Терминал отгрузки нефти "Ворота Арктики" полностью управляется дистанционно и оборудован автоматизированной системой безопасности и защиты от разливов. Для обслуживания терминала в акватории Обской губы работают ледоколы "Александр Санников" и "Андрей Вилькицкий". При их эксплуатации примеряется принцип нулевого сброса – все твёрдые и жидкие отходы хранятся на борту и утилизируются на берегу специальными службами.

В Новом Уренгое состоялось совещание по актуальным вопросам организации системы обращения с отходами бурения и ТКО. Радионова заявила об открытии отдела государственного экологического надзора Росприроднадзора в Новом Уренгое.

"Ямало-Ненецкий автономный округ – огромный регион, именно здесь добывается 1/5 часть газа в мире. Только в районе Нового Уренгоя – более 250 объектов добычи газа и нефти. Это порядка 2 тыс. км от ближайших подразделений нашей службы. С открытием отделения мы минимум вдвое сократим время инспектора в пути", - подчеркнула глава Росприроднадзора.

Дмитрий Артюхов, Светлана Радионова(2021)|Фото: Администрация ЯНАО

Светлана Радионова(2021)|Фото: Администрация ЯНАО

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В Новом Уренгое откроют отдел государственного экологического надзора

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Теги: Светлана Радионова, Дмитрий Артюхов, отдел контроля



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