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Образование Свердловская область
детский сад, стульчики (2019) | Фото:Накануне.RU

Пилотный проект. В Екатеринбурге появится детсадовская группа для детей от 1 до 1,5 года

В детских садах Екатеринбурга появятся группы для детей от 1 до 1,5 лет. Это станет пилотным проектом для города, который в дальнейшем может стать более масштабным и разрастись по всем дошкольным учреждениям уральской столицы.

"Мы планомерно работаем над увеличением доступности образования для детей раннего возраста, кроме того, мы запускаем пилотный проект – комплектуем 15 мест для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет. Мы посмотрим, насколько популярной будет такая услуга, как справятся детские сады с такой аудиторией, и будем развивать эту форму работы", - заявила замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Помимо этого, в текущем году город увеличит количество мест для детей от 1,5 до 2 лет: с 30 мест до 322. В группах раннего возраста (от 2 до 3 лет) до 8 тыс. 255 вместо 6 тыс. 422. Для детей в возрасте от 3 до 4 лет подготовлено 11 тыс. 508 мест и еще 1 тыс. 165 детей смогут посещать детский сад в режиме кратковременного пребывания. Еще 122 детсадов Екатеринбурга работают по программе с новорожденными: консультирование, совместные прогулки, организация летнего лагеря для родителей с детьми и многое другое.

Увеличено количество мест и для детей с особыми образовательными потребностями – до 1 тыс. 166. Более того, в новом учебном году в городе появится 900 новых мест благодаря вводу в эксплуатацию сразу четырех детских садов: два в Академическом на 300 и 250 мест, один в Солнечном на 250 мест и еще один на ул. Шаумяна,79 на 100 мест, который вернулся в муниципальную сеть.

"Основной период комплектования в детских садах проходит с 1 апреля по 30 июня, когда родители подают заявления на услугу предоставления места через портал Госуслуг, МФЦ либо районное управление образования. Дополнительный период комплектования проходит в течение всего оставшегося учебного года, ежемесячно в период с 1 по 5 число каждого месяца, за исключением января", - заявил начальник департамента образования Константин Шевченко.

Всего в городе к началу нового учебного года в детские сады смогут пойти 23 тыс. 459 детей.

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Пилотный проект. В Екатеринбурге появится детсадовская группа для детей от 1 до 1,5 года

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Теги: пилотный проект, Екатеринбург, дети



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