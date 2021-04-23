23 Апреля 2021
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Общество В России Москва
Студентка с телефоном (2021) | Фото: Накануне.RU

После объявления "длинных майских" "упали" сайты Кремля и РЖД

После того, как Владимир Путин объявил "длинные майские" – выходные дни с 1 по 10 мая – россияне буквально обрушили несколько сайтов. Во-первых, они ринулись проверять информацию на сайте Кремля – пользователи сообщают о проблемах с доступом к этому ресурсу. Во-вторых, доверием граждан пользуется ТАСС – его страница тоже загружается не у всех. Также "обрушен" был сайт РЖД – очевидно, что граждане начали смотреть билеты, надеясь уехать отдыхать. О проблемах с доступом к сайтам авиакомпаний пока не сообщается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, о целесообразности "длинных майских" на совещании с Владимиром Путиным заявила главный санитарный врач России Анна Попова. Президент согласился с ее позицией и обещал сегодня же подписать соответствующий указ.

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После объявления "длинных майских" "упали" сайты Кремля и РЖД

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Теги: майские праздники, вызходные, владимир путин, анна попова, ржд, сайт кремля



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