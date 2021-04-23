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Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Ко Дню Победы в Екатеринбурге откроется выставка, посвященная легендарному уральскому разведчику

В историческом парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге стартовали монтажные работы нового выставочного пространства, посвященного уральскому разведчику, который стал настоящей легендой во время Великой Отечественной войны.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, проект "Николай Кузнецов. Человек-легенда" раскроет личность сотрудника внешней разведки, который смог уничтожить 11 высших чинов нацистской Германии и был удостоен звания Героя Советского Союза. Даже немцы признавали, что никогда не сталкивались с агентом такого высокого класса.

"Выставка "Николай Кузнецов. Герои не умирают", подготовленная к 75-летию Великой Победы, будет открыта в московском парке на ВДНХ, где станет частью постоянной экспозиции. Новый формат выставки не оставит равнодушным никого. Авторы художественной концепции смогли найти новый фокус, который сделает легендарного разведчика более интересным для молодой аудитории. Потрясающие инсталляции игрового восприятия, технология "лукинг гласc", трехмерное изображение, голографический театр полностью погрузят посетителей в постоянный диалог с разведчиком. Новая выставка станет более масштабной и захватывающей", - рассказала директор исторического парка "Россия - моя история" Наталья Прошина.

Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Экспозиция станет глубже с точки зрения не только исторических знаний и документальных свидетельств, но и мультимедийных технологий, с которыми столкнутся посетители. Современные световые, звуковые и VR-технологии станут основой погружения в рассказ о герое и его военном пути.

Открытие проекта будет приурочено к Дню Победы, а его создание взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины - генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний "Сима-ленд" Андрей Симановский.

"Новый проект о Николае Кузнецове - это невероятное сочетание уникальных исторических архивных материалов и современных мультимедийных технологий. Каждая часть экспозиции будет по-новому раскрывать многогранную личность знаменитого советского разведчика", - отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

Выставка о Николае Кузнецове в Екатеринбурге(2020)|Фото: Накануне.RU

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Ко Дню Победы в Екатеринбурге откроется выставка, посвященная легендарному уральскому разведчику

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Теги: выставка, Николай Кузнецов, разведчик, Екатеринбург



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