Переболевший коронавирусом глава Ямала "укололся" "Спутником V"

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, переболевший в прошлом году коронавирусом, поставил себе прививку "Спутник V", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в Telegram-канале "Пул 89. Потом сообщение о вакцинации Артюхова ретранслировал у себя официальный Telegram-канал окружных властей "Ямал. Официально". Сам губернатор в своих соцсетях пока о вакцинации не рассказывал.

Напомним, Артюхов подхватил коронавирус во второй половине лета 2020 г.

"Мой тест, сданный 30 июля, дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. На своём примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы", - написал тогда губернатор в своём Instagram.