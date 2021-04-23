"Мы тоже так всегда делаем": Симоньян прокомментировала "кадровые чистки" на ВГТРК

Глава RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что поддерживает ВГТРК в том, что касается "кадровых чисток". О последних сегодня сообщил Telegram-канал Baza: якобы, несколько сотрудников телеканалов уволились, а перед этим с ними провели беседы, на которых рекомендовали написать заявление " по собственному желанию". Источники "Базы" заявили, что причиной стали посты в социальных сетях с оппозиционным содержанием.

"Мы тоже всегда так делали, делаем и будем делать", - написала Симоньян в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком именно из подчиненных ей СМИ идет речь.

"Если человек исповедует антигосударственные взгляды и при этом получает зарплату на госканале с прогосударственной редакционной политикой, если совесть его в этой хитрой конструкции чувствует себя уютно, то это нехороший человек, лицемер, лжец и подлец. Октябрята говорят: плоховатый мальчик. А мы с плоховатыми не работаем. Только с самыми лучшими", - пояснила свою позицию главред.