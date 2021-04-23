В Курган "прискакал" "Кузнечик". Курганцы смогут сэкономить на проезде благодаря транспортным картам

С апреля этого года на 15 курганских маршрутах пассажирского транспорта действует специальная транспортная карта "Кузнечик". Пассажиры, которые уже начали ею пользоваться, экономят на проезде. Для удобства горожан разработали три разных тарифа.

Как рассказала Накануне.RU исполнительный директор крупнейшей в городе компании-перевозчика "Транссервис" Наталья Кутепова, по первому тарифу можно приобрести 50 поездок на 50 дней.

"Стоимость этого абонемента - 1100 рублей, то есть стоимость одной поездки - 22 рубля. По второму тарифу карту можно купить сразу на полгода, ее стоимость 2700 рублей. В рамках этого тарифа уже 135 поездок, а стоимость одной поездки получается всего 20 рублей. Третий тариф - это карта на один месяц, стоит такой абонемент 350 рублей, он включает в себя 15 поездок, стоимость каждой 23,3 рубля", - отметила Наталья Кутепова.

Сейчас стоимость проезда на разных маршрутах в Кургане составляет от 25 до 28 рублей. Именно поэтому покупать транспортную карту "Кузнечик" очень выгодно. Выглядит она как ламинированная банковская карточка. Очень весомый плюс также в том, что стоимость поездки по таким проездным не изменится, даже если перевозчик решит поднять стоимость разового проезда.

"Мы понимаем, что для граждан тема повышения стоимости проезда всегда очень чувствительная. Но при этом мы вынуждены на такие меры идти, так как у нас изменился налоговый режим и затраты кратно выросли. И "Кузнечик" - это способ для наших курганцев избежать повышения расходов на проезд", - добавила Наталья Кутепова.

Сегодня воспользоваться картами можно в 100 автобусах по 15-ти городским маршрутам № 10, 12, 13, 31, 301, 308, 311, 312, 318, 341, 342, 353, 374, 388, 391. Приобрести их можно у кондукторов автобусов на этих маршрутах.

Также для курганцев доступна другая единая транспортная карта, представленная ООО «ЭлКарт», предназначенная специально для оплаты проезда в пассажирском транспорте города. Оплатить проезд по ней может любой житель и гость города. Пополнить карту на данный момент можно в пунктах пополнения транспортных карт, в банкоматах и платежных терминалах Сбербанка. Она используется при оплате проезда на маршрутах № 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 36, 75, 301, 306, 307, 309, 316, 318, 320, 324, 328, 330, 331, 336, 341, 342, 349, 359, 360, 361, 363, 365, 368, 378, 381, 388, 396, 403. По ней жители Кургана также могут ездить по льготным тарифам. Например, по услуге "Кошелек" скидка составит от 1 до 4 рублей в зависимости от стоимости проезда на том или ином из вышеуказанных маршрутов. Есть и услуга "Проездной" - по ней есть тарифы: "ЛИМИТ 70" - 1250 рублей на месяц, "ЛИМИТ 100" - 1700 рублей на месяц, "90 дней лимит 100" - 2000 рублей на 3 месяца и тариф "БЕЗЛИМИТНЫЙ" - 2500 рублей на месяц.