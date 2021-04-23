Экономика вернется к докризисному уровню во втором полугодии 2021 года - ЦБ

В Банке России предполагают, что рост российской экономики в 2021 году составит 3-4%. "Это означает, что российская экономика вернется к своему докризисному уровню во втором полугодии 2021 года. В 2022–2023 годах ВВП, по прогнозу Банка России, вырастет на 2,5–3,5 и 2,0–3,0% соответственно", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, посвященном изменению ключевой ставки.

В Центральном банке также назвали факторы, которые способствуют восстановлению экономики.

"По итогам I квартала оборот розничной торговли приблизился к уровню до начала пандемии. Активно восстанавливается сектор услуг населению. Этому способствует последовательное снятие ограничительных мер и постепенная вакцинация. Согласно данным мониторинга Банка России, более половины опрошенных предприятий сообщают о том, что спрос на их продукцию вернулся или превысил уровни до начала пандемии. Продолжается рост инвестиционного спроса. В отдельных отраслях возможности наращивания выпуска отстают от расширяющегося спроса, в том числе в связи с нехваткой рабочей силы. Происходит снижение безработицы", - рассказали в ЦБ.

Поддержку восстановлению экономики также оказывает внешний спрос, который "продолжает расти, несмотря на сохраняющуюся сложную эпидемическую обстановку в мире".

А вот реализация новых мер поддержки населения и бизнеса, о которых объявил Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, по мнению регулятора, "не окажет существенного проинфляционного влияния". Напомним, на реализацию этих мер потребуется, по меньшей мере, 400 млрд руб.

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