23 Апреля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Березниках неизвестные сорвали уроки в шести школах

В Березниковском городском округе сегодня "заминировали" шесть школ, сообщили Накануне.RU в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Анонимное сообщение в экстренные службы поступило в 12.30 по местному времени. Школьники и сотрудники учебных заведений были эвакуированы. Занятия прекращены.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку достоверности сообщений. Уполномоченными органами власти приняты необходимые меры по обеспечению безопасности граждан.

В министерстве напоминают, что за преступления, связанные с распространением ложной информации об угрозе терактов, предусмотрена уголовная ответственность. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, один из последних примеров - за подобное преступление был осужден 38-летний житель Перми. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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В Березниках неизвестные сорвали уроки в шести школах

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Теги: лжеминирование, школа, проверка



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