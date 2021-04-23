Екатеринбуржцы смогут летать в Египет прямыми рейсами

Авиакомпания Azur air запускает прямое авиасообщение "Екатеринбург - Каир", которое будет осуществляться еженедельно по субботам. Обратно в уральскую столицу самолет отправляется в пятницу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, первый перелет запланирован уже в мае.

Напомним, что в Кремле подтвердили существование договоренности между президентами России и Египта о возобновлении чартерных полетов из российских городов на курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха. Ранее эту информацию сообщили в канцелярии египетского президента Ас-Сиси. Там даже заявили о полном восстановлении авиасообщения, включая регулярные рейсы.

12 апреля стало известно о закрытии границ с Турцией на срок с 15 апреля по 1 июня. Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом связал это с тем, что до 80% всех мутаций COVID-19 попадает в Россию через Турцию. По предварительным данным, на эти даты у россиян было забронировано более 500 тыс. туров. При этом 70% туристов в России решили перебронировать путевки в закрытую Турцию, а не возвращать выплаченные средства.