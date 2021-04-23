В Тюмени за 3,6 миллиарда построят корпус ТюмГУ

На портале госзакупок появился лот, в рамках которого объявлен поиск подрядчика для строительства корпуса Тюменского госуниверситета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о строительстве главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ. Он расположится по адресу Республики, 9. Аукцион размещён на портале 22 апреля. Последний день подачи заявок – 13 мая. Начальная (максимальная) цена контракта – 3,6 млрд руб.

Напомним, в середине марта руководитель Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в разговоре с Накануне.RU на полях II Градостроительного форума, рассказал, как можно решить вопрос строительства общежития ТюмГУ в логу Тюменки в столице области.

"Тут ситуацию можно разрешить только диалогом. Все заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров и обсуждать, пока не появится решение. Иных путей нет", - сказал Перевалов.

Громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась год назад. Тогда информация случайно просочилась в прессу и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1000 мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных рублей). После возмущений общественности и экологов, чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить свое решение