Банк России повысил ключевую ставку до 5% - сразу на 0,5%

Банк России впервые за долгое время повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5% годовых. Регулятор объясняет такой шаг темпами роста потребительских цен – они остаются повышенными.

"Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год – он составит 4,7-5,2%, тогда как в прошлом году регулятор хотел удержать инфляцию по году "вблизи 4%".

В ведомстве Набиуллиной винят во всем резкое восстановление потребительского спроса.

"В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8% (после 5,7% в феврале). По оценке на 19 апреля, годовая инфляция замедлилась до 5,5%, что, однако, связано с эффектом высокой базы апреля 2020 года. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в марте повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении", - добавили в ЦБ.