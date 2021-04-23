23 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Женщина с покупками (2020) | Фото: Накануне.RU

Банк России повысил ключевую ставку до 5% - сразу на 0,5%

Банк России впервые за долгое время повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5% годовых. Регулятор объясняет такой шаг темпами роста потребительских цен – они остаются повышенными.  

"Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.  

Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год – он составит 4,7-5,2%, тогда как в прошлом году регулятор хотел удержать инфляцию по году "вблизи 4%".

В ведомстве Набиуллиной винят во всем резкое восстановление потребительского спроса.

"В марте годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,8% (после 5,7% в феврале). По оценке на 19 апреля, годовая инфляция замедлилась до 5,5%, что, однако, связано с эффектом высокой базы апреля 2020 года. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в марте повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении", - добавили в ЦБ.

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Банк России повысил ключевую ставку до 5% - сразу на 0,5%

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Теги: ключевая ставка, инфляция, центробанк



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