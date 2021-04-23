Полиция нагрянула в гостиницы Екатеринбурга: искали нелегалов

Полиция провела рейд по гостиницам Екатеринбурга. Силовики искали нелегальных мигрантов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Свердловской области, сотрудниками управления по вопросам миграции было проверено семь отелей, расположенных на улицах Ленина, Челюскинцев, Малышева, Куйбышева, Сибирском и Кольцовском трактах. Руководил операцией замначальника отдела по вопросам трудовой миграции УВМ подполковник полиции Артем Некрасов.

По итогам рейда было составлено три административных протокола по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ (Неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета). Гостиницам выписаны штрафы в размере 200 тысяч рублей за каждого иностранного постояльца, оформленного с нарушениями законодательства.

Кроме того, одному из отелей выписан штраф из-за трудоустройства на руководящую должность иностранного гражданина: по закону, организация была обязана сообщить об этом в миграционную службу, чего сделано не было. Теперь юрлицо заплатит 200 тысяч рублей.

По данным МВД, в четырех из семи проверенных гостиниц не выявлено нарушений в сфере миграции. Однако, как говорят в полиции, на этом проверки не закончились и проведение профилактических рейдов будет продолжено.