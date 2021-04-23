Путин объявил выходные с 1 по 11 мая

Владимир Путин после совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой принял решение сделать выходными все дни с 1 по 11 мая. Изначально производственный календарь на этот год предполагал, что первые четыре дня мая россияне будут отдыхать, потом столько же работать, а потом еще столько же отдыхать.

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Попова объяснила необходимость длинных майских ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Главный санитарный врач России отметила: "Есть тенденция, что ситуация с коронавирусом в России может осложниться".

"Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу", - ответил Путин.

Попова также сообщила на совещании, что в 51 регионе РФ выявлено 255 вариантом британского штамма, 25 южноафриканского, большинство из них – завозные.

Отметим, в прошлом году на фоне эпидемии коронавируса Владимир Путин тоже сделал дни между праздниками выходными.

Интересно, что в середине апреля в Кремле отказались подтвердить информацию о том, что рабочие дни на неделе между майскими праздниками (4-7 мая) планируется сделать выходными. "Нет, я не могу это подтвердить, - сказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время".

Накануне Министерство труда и социальной защиты России заявило, что все-таки рассматривает возможность увеличения продолжительности майских праздников за счет рабочих дней между ними, но никаких решений пока нет. "Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли", — заявил глава ведомства Антон Котяков.

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