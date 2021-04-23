Екатеринбургский суд изменил меру пресечения заслуженному тренеру, обвиненному в педофилии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения 83-летнему заслуженному тренеру по настольному теннису Николаю Ражеву, которого одна из учениц обвинила в педофилии.

Как сообщил Накануне.RU адвокат Сергей Колосовский, вместо домашнего ареста пенсионеру назначили запрет определенных действий.

"Ему теперь запрещено звонить по телефону и общаться со свидетелями. На радостях спортивный дед, два месяца не видевший улицы, пошел домой пешком", - рассказал адвокат.

Напомним, инцидент произошел 18 февраля. Несмотря на то, что мать школьницы запретила дочери посещать занятия по настольному теннису (она хотела, чтобы ребенок занимался плаванием), девочка все равно пришла на тренировку к Ражеву. Из-за отсутствия медицинской справки и разрешения от родителей, тренер запретил ребенку заниматься, однако разрешил делать в зале домашнее задание. Вскоре школьнице недоело только смотреть на тренировку, из-за чего она начала мешать другим и вырывать ракетки из чужих рук, к чему Ражев отнесся весьма строго и выгнал ребенка.

По версии адвокатов, девочка затаила обиду, спокойно ушла домой, а потом придумала версию о домогательствах, в которых позднее ее мать и обвинила заслуженного мастера спорта. При этом случаи, когда школьница что-то придумывает, не в новинку для ее одноклассников и учебного коллектива, заявили адвокаты. До этого она неоднократно приходила в медкабинет с жалобами на несуществующие болезни, а также рассказывала о том, что ранее от нее отказалась родная мать.

Отметим, Ражев является призером Чемпионата мира по спортивному многоборью и бывшим тренером сборной СССР. Уголовное дело было возбуждено после слов 10-летней школьницы, которая ходила с одноклассниками к Ражеву на тренировки по настольному теннису.