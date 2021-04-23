23 Апреля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2005) | Фото: theatral.ru

Заместителя директора Сургутского музыкально-драматического театра подозревают в получении взятки

Заместителя директора Сургутского музыкально-драматического театра подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Ранее в театре прошли обыски. По версии следствия, подозреваемый в октябре 2017 г. получил от одного из предпринимателей 50 тыс. руб. в качестве части взятки ранее оговоренной сумме 450 тыс. руб. за составление актов о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. При этом фактически работы не были выполнены и в актах отражены недостоверные сведения, а денежные средства были получены в качестве условия о дальнейшем финансировании и предоставлении предпринимателю объема работ.

Проводится комплекс следственных действий на установление всех обстоятельств произошедшего. Обыски также проводятся в доме подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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Заместителя директора Сургутского музыкально-драматического театра подозревают в получении взятки

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Теги: уголовное дело, взятка, сургутский музыкально-драматический театр



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