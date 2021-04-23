Прокуратура заявила о двукратном росте в прошлом году необоснованного повышения цен

В 2020 году российские прокуроры в два раза чаще, чем годом ранее, выявляли факты необоснованного роста цен на продукты и другие товары первой необходимости, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на отчете в Совете Федерации.

Краснов отметил, что число выявленных нарушений в сфере ценообразования выросло с 1129 до 2295.

"Принятыми мерами удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост во многих регионах страны", - заявил генпрокурор.

Напомним, эксперты зафиксировали в марте рост розничных цен на 24 социально значимых продукта питания. Он ускорился как в годовом, так и в месячном выражении. Так, средний рост на эти продукты в марте 2021 года (по сравнению с мартом 2020-го) составил 15,6% (в январе рост составил 13,3%, в феврале – 15,4%). Отдельные продукты подорожали куда значительнее: картофель – на 58,9% (за год), морковь – на 47,6%, сахар – на 44,7%, яйца – на 32,3% и т.д., пишут "Ведомости" со ссылкой на данные компании Finexpertiza.

Владимир Путин в конце прошлого года отчитал правительство за резкий рост цен на продукты и предложил немедленно принять меры для сдерживания увеличения. Среди прочего были приняты и нерыночные меры, например, "заморозка" цен.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.