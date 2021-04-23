Замглавы Уральского Росприроднадзора Виталий Курятников ушел в отставку

Заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзорапокинул пост.

И.о. заместителя руководителя назначен Владимир Вязников. Соответствующая информация опубликована на сайте управления.

Виталий Курятников несколько лет был заместителем министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В июле 2016 года был назначен начальником управления Росприроднадзора по Челябинской области. После реорганизации стал заместителем руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.