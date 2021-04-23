Жительница Курганской области может заплатит полумиллионный штраф за публикации в интернете

23 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
ВКонтакте (2020) | Фото: ВКонтакте

Жительница Курганской области может заплатит полумиллионный штраф за публикации в интернете

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу жительницы Курганской области Любови Кудряшовой, которую обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 1 и 2 ст. 205.2 УК РФ). Так за посты в социальной сети "ВКонтакте" женщине хотят дать наказание в виде штрафа в 500 тыс. руб.

"По мнению обвинения, Кудряшова "устойчиво придерживалась экстремистских позиций и взглядов", демонстрировала "нетерпимость к политической системе", отрицала легитимность России как суверенного государства и воспринимала власть "как образ врага для всего русского народа". Кроме того, утверждает обвинение, активистка поставила себе цель "дестабилизировать действия органов власти". Для этого она и выложила во "ВКонтакте" несколько видео и постов", - сообщил на свой странице в Facebook адвокат Кудряшовой Алексей Бушмаков.

По его словам, в обвинительном заключении женщина фигурирует как личность, "пропагандирующая идеи возрождения СССР и нелегитимности законных полномочий действующих властей и президента". Страничку в социальной сети Кудряшова завела еще в 2008 г., а постить провокационные заявления начала в 2014 г. Все они, по мнению эксперта из экспертного подразделения управления ФСБ по Свердловской области, побуждают к "насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации".

Судебный процесс проходит в Центральном окружном военном суде. Дело взял на контроль проект "Сетевые Свободы".

Напомним, что ранее Центральный окружной военный суд уже назначил жителю Нижней Туры аналогичный штраф за комментарий, размещенный в открытой группе в социальных сетях. Согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, слова обвиняемого носили признаки публичного оправдания террористического акта.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жительница Курганской области может заплатит полумиллионный штраф за публикации в интернете

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: социальные сети, пост, штраф, терроризм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети