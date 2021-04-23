Жительница Курганской области может заплатит полумиллионный штраф за публикации в интернете

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу жительницы Курганской области Любови Кудряшовой, которую обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма (ч. 1 и 2 ст. 205.2 УК РФ). Так за посты в социальной сети "ВКонтакте" женщине хотят дать наказание в виде штрафа в 500 тыс. руб.

"По мнению обвинения, Кудряшова "устойчиво придерживалась экстремистских позиций и взглядов", демонстрировала "нетерпимость к политической системе", отрицала легитимность России как суверенного государства и воспринимала власть "как образ врага для всего русского народа". Кроме того, утверждает обвинение, активистка поставила себе цель "дестабилизировать действия органов власти". Для этого она и выложила во "ВКонтакте" несколько видео и постов", - сообщил на свой странице в Facebook адвокат Кудряшовой Алексей Бушмаков.

По его словам, в обвинительном заключении женщина фигурирует как личность, "пропагандирующая идеи возрождения СССР и нелегитимности законных полномочий действующих властей и президента". Страничку в социальной сети Кудряшова завела еще в 2008 г., а постить провокационные заявления начала в 2014 г. Все они, по мнению эксперта из экспертного подразделения управления ФСБ по Свердловской области, побуждают к "насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации".

Судебный процесс проходит в Центральном окружном военном суде. Дело взял на контроль проект "Сетевые Свободы".

Напомним, что ранее Центральный окружной военный суд уже назначил жителю Нижней Туры аналогичный штраф за комментарий, размещенный в открытой группе в социальных сетях. Согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, слова обвиняемого носили признаки публичного оправдания террористического акта.