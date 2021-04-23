Общественники просят расселить дом в Миассе, где обрушилась стена

Общественники просят прокуратуру Челябинской области обязать администрацию Миасса расселить в кратчайшие сроки аварийный дом, где обрушилась часть стены, сообщили Накануне.RU в общественной организации "Гражданский патруль".

Напомним, дом был признан аварийным еще в 2015 г., но расселить его должны только в 2023 г. Утром 20 обрушилась кирпичная кладка стены дома на площади 8 кв.м. Жителей дома эвакуировали. После обследования здания его признали пригодным для эксплуатации. Аварийный участок здания перегородили красными лентами, а жителей предупредили, что вход туда запрещен. Также было принято решение переселить две квартиры на втором и третьем этаже, которые находятся напротив лестничного марша.

В "Гражданский патруль" обратились жители дома, которые опасаются погибнуть под завалами здания.

"В доме живут родители, и я за них боюсь. Мы уже столкнулись с тем, что обрушившиеся стены слегка замазывали штукатуркой, но проблемы это не решает, так как дом сгнил изнутри, а самую проблемную часть составляет та, где находятся санузлы", - рассказала жительница Миасса Юлия Лысенкова.

Добавим, что часть стены обрушилась в месте, где располагаются туалеты. Аварийный участок здания перегородили красными лентами, а жителей предупредили, что вход туда запрещен.

"Как несчастливым обитателям аварийной развалюхи пользоваться туалетом, чиновники не разъяснили", - отметили в общественной организации.