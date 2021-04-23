23 Апреля 2021
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Aurus, служебная машина аурус сенат, кортеж (2018) | Фото: nakanune.ru

В ДТП на Рублевке попал правительственный минивэн Aurus Arsenal

На Рублево-Успенском шоссе в районе деревни Жуковка произошло крупное ДТП с участием шести автомобилей, в том числе и рейсового автобуса. По предварительным данным, пострадала одна женщина – у нее рана губы и подбородка.

Telegram-канал Life Shot сообщает со ссылкой на источник, что виновником аварии мог быть минивэн Aurus Arsenal из правительственного кортежа. Сообщается, что на автомобиле были проблесковые маячки. По данным Life Shot, автомобиль мог двигаться в составе кортежа премьер-министра Михаила Мишустина, он находился в другой машине, которая не пострадала.

По предварительным данным, водитель Aurus Arsenal мог не справиться с управлением.

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В ДТП на Рублевке попал правительственный минивэн Aurus Arsenal

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Теги: минивэн, Aurus Arsenal, дтп, рублевка, правительственный кортеж



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