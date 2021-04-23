В Красноярске в лесу нашли останки 6-летней девочки

В Красноярске поисковики и силовики обнаружили тело 6-летней девочки. Ранее было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Мать девочки – 38-летняя наркоманка, была задержана по обвинению в незаконном сбыте наркотиков в марте этого года. Тогда же она сообщила, что в июле прошлого года оставила малолетнюю дочь на попечении 42-летней подруги и ее 70-летней матери. С тех пор судьбой ребенка она не интересовалась, и только в полиции решила написать заявление с просьбой установить местонахождение ее дочери.

Следователи отправились к подруге задержанной и ее матери. Женщины в ходе допроса несколько раз меняли свои показания. Они сообщили, что в конце сентября 2020 года девочка в результате несчастного случая получила смертельные травмы. Женщины показывали место в лесном массиве, где, якобы, закопали тело ребенка.

"Были проведены масштабные поисковые мероприятия с привлечением волонтеров, но тело девочки найти не удалось", - говорится в сообщении следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В итоге найти место в лесу, где были закопаны останки ребенка, удалось. Сейчас следователи устанавливают роль каждой из женщин в случившемся.