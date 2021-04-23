Свердловский губернатор одобрил проект создания ещё одного специализированного центра по борьбе с онкологией

Губернатор Евгений Куйвашев одобрил планы по созданию ещё одного специализированного центра по борьбе с онкозаболеваниями на базе Свердловского областного онкологического диспансера и дал поручения по проработке вопроса. Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

Концепцию организации центра онкоурологии представляли главе региона директор клиники Ramat Aviv medical center Игорь Пятигорский и главный врач областного онкодиспансера Владимир Елишев.

"Свердловская область на протяжении многих лет поэтапно совершенствует подходы в борьбе с онкологией. Работа ведется по широкому спектру направлений. У нас активно внедряются передовые технологии и методики профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний. Мы последовательно укрепляем материально-техническую базу профильных учреждений", – сказал Евгений Куйвашев.

Так, в Свердловской области формируется Центр ядерной медицины, который объединит все передовые разработки для диагностики и лечения уральцев с онкологией. Часть инфраструктуры создаётся на базе онкодиспансера. Кроме того, идёт работа по расширению возможностей для проведения радионуклеидной диагностики – и на площадке онкодиспансера, и на базе Уральского федерального университета.

Ещё один проект, который может войти в состав онкодиспансера, – Уральский центр мужского здоровья. Его предполагается реализовать в два этапа. На первом – организовать амбулаторную онкоурологическую помощь, на втором – создать полноценную инфраструктуру для профилактики, ранней диагностики и лечения таких заболеваний.

Напомним также, что ранее в областную программу "Общественное здоровье уральцев" вошел проект по созданию Инновационного центра на базе Свердловского областного онкологического диспансера. Необходимость его появления отмечал губернатор Евгений Куйвашев в программной статье в декабре 2020 года: "Уже работает уникальное рентген-хирургическое отделение, диспансер оснащён мощным диагностическим оборудованием. Возможности Инновационного центра будут дополнены высокотехнологичной диагностикой. В проект закладывается дополнительная функция Инновационного центра как площадки для обучения врачей".