23 Апреля 2021
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Общество Тюменская область
Владимир Якушев, Альберт Суфианов, Александр Моор (2021) | Фото: vk.com, Александр Моор

Губернатор Тюменской области поздравил нейроцентр с 10-летием

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил расположенный в регионе Федеральный нейроцентр с юбилеем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рад сегодня поздравить коллектив Федерального нейроцентра с 10-летним юбилеем со дня проведения первой операции. Здесь работают настоящие фанаты своего дела. Каждый день хирурги центра дарят шанс на нормальную, полноценную, счастливую жизнь десяткам пациентов. Зачастую с тяжелейшими заболеваниями", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор опубликовал фотографию с торжества. Помимо него и главврача клиники Альберта Суфианова мероприятие также посетил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Владимир Якушев, Альберт Суфианов, Александр Моор(2021)|Фото: vk.com, Александр Моор

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Губернатор Тюменской области поздравил нейроцентр с 10-летием

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Теги: нейроцентр, Альберт Суфианов, Александр Моор, Владимир Якушев



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