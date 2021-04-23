Губернатор Тюменской области поздравил нейроцентр с 10-летием

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил расположенный в регионе Федеральный нейроцентр с юбилеем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рад сегодня поздравить коллектив Федерального нейроцентра с 10-летним юбилеем со дня проведения первой операции. Здесь работают настоящие фанаты своего дела. Каждый день хирурги центра дарят шанс на нормальную, полноценную, счастливую жизнь десяткам пациентов. Зачастую с тяжелейшими заболеваниями", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор опубликовал фотографию с торжества. Помимо него и главврача клиники Альберта Суфианова мероприятие также посетил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.