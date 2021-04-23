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Общество Свердловская область
ульяновск, субботник (2012) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга выбрал новую дату общегородского субботника

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение перенести общегородской субботник на 27 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Напомним, изначально субботник должен был пройти завтра, 24 апреля. Однако накануне в мэрии заявили, что он не состоится из-за непогоды.

"Завтра и послезавтра в Екатеринбурге будет лить дождь, а в следующий вторник, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается и выглянет солнце. Я обязательно приму участие в субботнике. Площадки у нас две - Дендропарк на улице 8 Марта и Дендропарк на улице Первомайской. Именно эти территории сотрудники администрации Екатеринбурга и будут приводить в порядок", - заявил Алексей Орлов.

По словам председателя комитета благоустройства мэрии Тамары Благодатковой, в этом году в городе подготовлено 346 площадок для проведения субботников.

Напомним, сейчас в Екатеринбурге продолжается месячник чистоты, объявленный Орловым в конце марта.

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Мэр Екатеринбурга выбрал новую дату общегородского субботника

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Теги: Орлов, субботник, мэр, Екатеринбург



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Ранее 22.04.2021 10:48 Мск Мэрия Екатеринбурга перенесла общегородской субботник из-за непогоды

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