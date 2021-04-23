Киев назвал отвод войск РФ победой Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что возвращение российских войск в места постоянной дислокации является "результатом работы Владимира Зеленского, его команды, а также наших международных партнеров".

Как сообщалось, Министерство обороны РФ начало отвод войск, завершив учения. Министр Сергей Шойгу заявил, что цели проверки достигнуты.

В Киеве решили воспользоваться таким поводом.



"Мы работаем не ради пиара, а ради страны. Мы все увидели, какую беспрецедентную поддержку имеет сегодня Украина", - сказал Ермак.

По его словам, результаты работы Зеленского "гораздо красноречивее, чем безосновательная критика некоторых политиков".

Возможно, Ермак имел в виду критику бывшего "и.о. президента" Александра Турчинова, который назвал отвод украинских войск в Донбассе позорным и унизительным.

Отвод российских войск очень обрадовал украинскую власть. Министр по вопросам "временно оккупированных" территорий Алексей Резников заявил, что сейчас не время воевать.

"У нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью. Надеюсь, такие же настроения у россиян", – сказал украинский чиновник.

