Акционеры Сбера второй год подряд одобряют выплату рекордных дивидендов в 422 млрд рублей

Годовое общее собрание акционеров Сбербанка приняло решение о выплате дивидендов в размере 56% от чистой прибыли за 2020 год – это рекордные 422,4 млрд руб.

Глава Сбера Герман Греф, обращаясь к акционерам, заметил, что это уже второй год подряд, когда дивиденды являются рекордными. "Капитализация, налоги и дивиденды Сбербанка непосредственно влияют на финансы государства", - отметил Греф.

Половина дивидендов пойдет в Фонд национального благосостояния – как и в прошлом году.