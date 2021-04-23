23 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Парад Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

9 Мая в столице Урала пройдет в очном формате. Екатеринбуржцев ждет несколько новинок

Праздничные мероприятия 9 Мая в Екатеринбурге пройдут в очном формате. Об этом заявила заместитель главы города Екатерина Сибирцева, передает корреспондент Накануне.RU. По ее словам, хоть оргкомитет и одобрил очное празднование Дня Победы, формат мероприятий может быть слегка скорректирован.

"Мы постараемся сократить количество участников митинга (на разных площадках) по рекомендации Роспотребнадзора и согласовать порядок проведения данных мероприятий. Но все-таки, все праздничные мероприятия, запланированные оргкомитетом, пройдут. Хотела обратиться и еще раз рассказать о соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции. Понятно, что на улицы выйдет много екатеринбуржцев: праздник 9 Мая традиционно любим в нашем городе. Но, опять же, ответственность за соблюдение социальной дистанции и масочного режима, мы призываем каждому взять и на себя в том числе. А нашей задачей будет обеспечить мероприятия всем необходимым набором мер, чтобы они прошли максимально безопасно", - заявила Екатерина Сибирцева.

В очном формате гарантированно пройдет концертная программа, сам Парад, салют и выставка ретро-автомобилей и военной техники. К сожалению, бессмертный полк, как и в прошлом году, пройдет в онлайн-формате.

По словам начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, полная программа мероприятий будет анонсирована уже на следующей неделе, и жителей города ожидает несколько приятных новинок. Среди них как запланированные, но не реализованные заготовки для прошлого юбилейного года, так и специальные проекты, которые укладываются укладывающихся в концепцию соблюдения эпидемиологических мер и требований. Все они будут предложены горожанам на ключевых площадках уральской столицы и на всех отдаленных территориях города.

Напомним, что сразу на трех площадках Екатеринбурга, в честь Дня Победы, прогремит 30 залпов салюта. Оценить праздничную иллюминацию вблизи смогут жители Академического района (Преображенский парк), гости Ленинского парка "Уралмаш" и набережной "Динамо". Репетиция Парада стартовала еще 6 апреля и, согласно расписанию, продлится до 8 мая включительно.

Помимо этого, несмотря на пандемию коронавируса в Свердловской области не будет вводиться никаких ограничений на празднование Пасхи. В то же время, по решению оргкомитета, празднование Дня радио, уже 25 лет проводимое студентами и выпускниками радиотехнического факультета УПИ может не состояться.

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9 Мая в столице Урала пройдет в очном формате. Екатеринбуржцев ждет несколько новинок

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Теги: 9 Мая, День Победы, мероприятия, Екатеринбург



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