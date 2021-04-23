Лишившийся лицензии "Проинвестбанк" рассчитается со всеми вкладчиками

"Проинвестбанк" рассчитается со всеми вкладчиками. Такое заявление сделал гендиректор и председатель правления кредитной организации Александр Воронцов изданию "Ъ".

По словам Воронцова, активы банка являются рабочими и средств учреждения хватит на то, чтобы расплатиться со всеми вкладчиками.

"Корпорация АСВ в течение двух недель выплачивает средства клиентам банка, чей вклад не превышает 1,4 млн руб. Дальше временная администрация занимается расчетами с кредиторами банка. Для всех клиентов денег хватит, но процедура будет растянута во времени", - сообщил он.

Причиной отзыва лицензии гендиректор "Проинвестбанка" связывает с "процессами глобализации в банковском секторе",

"Небольшие банки искусственно выжимаются с рынка, чтобы расчистить поле для деятельности крупных банков, которые не заботятся о реальном клиенте, а решают глобальные корпоративные задачи", - заявил он, отметив, что лицензия была отозвана после того, как банк подал в ЦБ РФ документы на увеличение уставного капитала.

Александр Воронцов не видит перспектив в обжаловании действий регулятора, однако в организации еще не приняли окончательного решения об этом.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Профессиональный инвестиционный банк".

Решение принято по двум причинам. Во-первых, "учреждение занижало величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышало стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". Во-вторых, по данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Из-за этого регулятор в течение года неоднократно применял к нему различные санкции, в том числе ограничения на привлечение денег вкладчиков.

Значительную долю активов банка составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля "Проинвестбанк" искусственно поддерживал величину капитала для обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Вклады застрахованы.