На Ямале на фоне визита главы Росприроднадзора опубликованы итоги расследования аварии на Юбилейном месторождении

Завершено расследование возгорания на ямальском Юбилейном месторождении, разрабатываемом ООО "Газпром добыча Надым", сообщили Накануне.RU в Северо-Уральском управлении Ростехнадзора.

В ходе расследования выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", а также "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности". Основными причинами повлекшие аварии явились несоблюдение технологического процесса и технологической схемы установки комплексной подготовки газа, несоблюдение технологических параметров расчётной температуры стенки трубопровода, несоблюдение рабочего давления трубопровода, выполнение экспертизы промышленной безопасности трубопровода обвязки с нарушением требований проведения ультразвукового контроля качества сварных соединений, неудовлетворительное осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

В отношении ООО "Газпром добыча Надым" и должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Санкция предполагает штраф для должностных лиц в 40-50 тыс. руб. или дисквалификацию на год-два, для юридических лиц – штраф в 500 тыс. – 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В отношении ООО "Монолит СПб", проводившего экспертизу промышленной безопасности на сооружение, применяемое на месторождении, возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

Напомним, пожар произошёл 26 февраля на установке комплексной подготовки газа. Персонал оперативно эвакуировали. Пострадавших нет. Добыча была временно приостановлена. На промысел выезжали представители оперативного штаба и ремонтные бригады "Газпром добыча Надым". Месторождение расположено вдалеке от населённых пунктов, угрозы населению не было. Организован экологический мониторинг. Происшествие не оказало влияния на поставки газа потребителям "Газпрома".

Добавим, 22-23 апреля на Ямале работает глава Росприроднадзора Светлана Родионова.