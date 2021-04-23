23 Апреля 2021
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дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru

В Якутске 5-8 классы школ снова переводят на дистанционное обучение

В Якутске из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом 5-8 классы школ снова переводятся на дистанционное обучение, управление образования уже издало соответствующий приказ.

По данным на 22 апреля, в восьми городских школах, включая интернат для глухих детей, зафиксировано не менее одного заболевшего ребенка. Еще в 12 образовательных учреждениях зафиксированы "единичные случаи".

"Из числа заболевших 18% составляют учащиеся начальных классов, 56% - среднее звено, 26% - старшеклассники. У 77% детей установлен контакт с больными в узком семейном кругу. Также на 18% возросло количество заболевших детей в дошкольных учреждениях", - сообщили в департаменте по связям с общественностью администрации города.

Очные занятия отменены во всех общеобразовательных заведениях вне зависимости от форм собственности. "Отменяются все развлекательные, спортивные мероприятия в школах и иных учреждениях, в том числе в учреждениях культуры", - отметил начальник управления образования Алексей Семенов.

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В Якутске 5-8 классы школ снова переводят на дистанционное обучение

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Теги: дистанционное обучение, якутск, рост заболеваемости



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