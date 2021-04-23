23 Апреля 2021
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Политика Свердловская область В России
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2021) | Фото: youtube.com

Куйвашев потребовал к 1 мая представить ему план реализации послания Путина

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству Свердловской области оперативно подготовить план выполнения в регионе установок Владимира Путина, обозначенных в его послании Федеральному собранию.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, по словам Куйвашева, президент подчеркнул незыблемость приоритетов: народосбережение, демографический рост, забота о семьях с детьми, укрепление здоровья граждан, обеспечение комплексной безопасности и рост уровня доходов людей.

"Эти приоритеты будут реализованы на основе экономического роста, укрепления финансовой устойчивости регионов, создания дополнительных стимулов для предпринимательской деятельности. Прошу Вас, Александр Геннадьевич (Высокинский, - прим.), совместно с коллегами провести комплексный анализ послания и до 1 мая представить мне план реализации поручений", - заявил губернатор на сегодняшнем заседании областного правительства.

Евгений Куйвашев, Александр Высокинский(2019)|Фото: Накануне.RU

Куйвашев напомнил: центральное место было отведено социальному блоку и качеству жизни людей. Особо губернатор подчеркнул необходимость выстраивания правильной и своевременной работы с федеральными органами власти для получения всех мер поддержки, которые предусмотрены регионам.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию.

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Куйвашев потребовал к 1 мая представить ему план реализации послания Путина

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Теги: Куйвашев, Путин, послание, план, Высокинский



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