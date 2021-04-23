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Общество В России
дети (2019) | Фото: Накануне.RU

Большинство школьников жалуются на усталость - опрос

72% опрошенных школьников сказали, что чувствуют себя уставшими к концу учебного года. Такие данные озвучила научный сотрудник Института образования ВШЭ Надежда Княгинина на круглом столе комитета Госдумы по образованию.
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Было опрошено около 800 школьников в 14 регионах. Среди старшеклассников доля уставших - 85%, то есть почти все. Основными причинами усталости являются перегруженность в школе, недосып, дополнительные занятия.

Княгинина считает, что нужно еще больше увеличить срок обучения в школе - до 12 лет, чтобы нагрузка стала меньше. А также внедрять домашнее обучение, чтобы нужно было меньше времени тратить на школу.

"Родительское всероссийское сопротивление" отмечает, что Княгинина продвигает идею дистанта под видом домашнего обучения. Но, как работник ВШЭ, подвигающей цифровизацию, умалчивает о том, что школьники огромную часть времени проводят перед гаджетами, что приводит к психической усталости.

Напомним, состояние здоровья российских школьников ужасно - уже к первому классу 48% детей находятся на грани психических отклонений. За пять лет число детских психических расстройств выросло на 20%. Также дети в школе зарабатывают себе массу хронических болезней: зрения, системы пищеварения, сколиоз.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре были обнародованы данные, что в результате дистанта у 83% школьников проявились неблагополучные психические реакции. НМИЦ здоровья детей при РАН и Минздраве рекомендовал существенно ограничить использование цифровых устройств в школах и вообще при обучении. Однако вскоре после обнародования научно обоснованных требований, мешающих тотальной цифровизации, директор НМИЦ Владислав Кучма был уволен, а материалы удалены с сайта учреждения. Их можно найти только на других ресурсах.

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Большинство школьников жалуются на усталость - опрос

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Теги: школа, школьники



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