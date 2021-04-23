23 Апреля 2021
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Общество В России Москва
Телеинтервью премьер-министра России Дмитрия Медведева (2019) | Фото: youtube.com

Дмитрий Медведев проведет во "ВКонтакте" прямой эфир с ответами на самые популярные вопросы

Зампред Совета безопасности России, экс-премьер Дмитрий Медведев проведет прямой эфир в соцсети "ВКонтакте" – VKLive. Об этом сообщается на странице проекта, там же предлагается задавать вопросы. Мероприятие состоится 28 апреля в 14:00 мск.

"Заместитель председателя Совета безопасности РФ в прямом эфире ответит на актуальные вопросы, которые наиболее часто поступают в его адрес от подписчиков в социальных сетях", - говорится в сообщении-анонсе.

Такой онлайн Медведев уже проводил в 2019 году – тогда он был в статусе председателя кабинета министров.

Примечательно, что комментарии к посту-анонсу отключены, предлагается воспользоваться почтовой формой, чтобы отправить вопрос.

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Дмитрий Медведев проведет во "ВКонтакте" прямой эфир с ответами на самые популярные вопросы

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Теги: вконтакте, прямой эфир, дмитрий медведев



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