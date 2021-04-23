Начальницы избила сотрудника Nike за "неудобный вопрос" о присвоении товара

Старшего кладовщика магазина Nike в Екатеринбурге якобы избила собственная начальница, которой не понравился вопрос сотрудника. Как пишет работник магазина и одна из подписчиц стилиста Иры Камельяновой, которая и опубликовала видео с избиением, парень спросил начальницу об обуви, которую она себе откладывает, и которую работникам позже приходится оплачивать в ревизию, как недостачу. За это младший сотрудник и получил кулаком в область головы.

По словам сотрудников магазина, женщина, ставшая героем видео, является заместителем генерального директора компании "Мир спорта", открывшей в стране сеть бутиков с одеждой Nike. Работники не раз жаловались на начальницу за угрозы, попытку уволить во время больничного и неадекватное поведение, однако московскому начальству, по словам сотрудников, действия женщины ничем не мешают, поскольку отделение на Урале "приносит хорошую прибыль благодаря ее руководству".

"Также имеется волосатая лапа в прокуратуре и все дела данной компании с успехом заминаются: теряются заявления, закрываются дела. Моя задача - придать ситуацию огласке. Цель - привлечь внимание Nike", - заявила Камельянова.



В УМВД Екатеринбурга заявили, что по инциденту, запечатленному на видео, заявления не поступало. Несмотря на это, будет проводиться проверка.