В Челябинской области на дороге, которую жители перекрывали для фур, выставили пункт весового контроля

Миндортранс Челябинской области выставил дополнительный пункт передвижного весового контроля на региональной дороге Аша — Кропачево — Шарлаш, сообщили Накануне.RUв пресс-службе министерства.

Напомним, трасса между городами Сим и Миньяр разбита большегрузами и находится в неудовлетворительном состоянии уже несколько лет. Фуры вывозят щебень с Миньярского щебеночного завода через Сим к федеральной трассе М-5 – Урал. Жители неоднократно жаловались на состояние дороги, а 18 апреля перекрыли ее для большегрузов.

В пресс-службе министерства рассказали, что пункт весогабаритного контроля стоит на км 14+125 автомобильной дороги Аша - Кропачево - Шарлаш (участок перед поселком Миньяр). На участке дороги от поселка Миньяр до города Сим движение грузовых автомобилей массой свыше 20 т запрещено. На период с 12 апреля до 12 мая действует ограничение движения большегрузов с нагрузкой на ось более 6 т и тракторов.

Однако с целью объезда автоматического пункта контроля большегрузы с Миньярского карьера едут по автодороге Аша - Кропачево - Шарлаш (участок Миньяр - Сим), а также по автомобильным дорогам муниципальных образований (Сим и ж/д станция Симская). Это привело к значительным разрушениям дорожного покрытия.

21 апреля был организован выезд специальной комиссии для изучения ситуации. Было установлено, что по данным дорогам движется тяжеловесный автомобильный транспорт в период действия весеннего ограничения. Общий вес одного большегрузного автомобиля – 50-60 т.

В связи с этим был выставлен пункт передвижного весового контроля.

"Однако после того, как поступила информация, что пункт начал свою работу, движение большегрузного транспорта по дороге прекратилось во избежание убытков в виде штрафов за нарушение правил перевозки грузов", - рассказали в миндортрансе.