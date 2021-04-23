Глава Перми Алексей Дёмкин назначил исполняющего обязанности главы администрации Кировского района

Глава Перми Алексей Дёмкин назначил исполняющим обязанности главы администрации Кировского района члена общественного совета министерства транспорта Прикамья Михаила Борисова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Соответствующее распоряжение уже подписано. К своим обязанностям Михаил Борисов приступит с 26 апреля.

Алексей Дёмкин сообщил, что Михаил Борисов обеспечивал общественный контроль реализации национальных проектов "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда".

"Благодаря своей энергии, профессионализму и вовлеченности в городскую повестку, он должен вывести Кировский район в лидеры по различным показателям качества жизни", - сообщил он.

Ранее Михаил Борисов был партийным функционером, курировал федеральный проект партии "Единая Россия" "Городская среда" Пермского края, работал в Общественной палате Пермского края, был членом общественного совета министерства транспорта Пермского края.