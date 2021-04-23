С каналов ВГТРК "уволились" сотрудники, выражавшие оппозиционные взгляды в соцсетях?

Baza сообщает о, якобы, "кадровых чистках" в холдинге ВГТРК.

Со ссылкой на нескольких неназванных теперь уже бывших сотрудников компании (например, операторов и монтажеров) Telegram-канал пишет, что, якобы, сразу несколько сотрудников новостных телеканалов были уволены за выражение оппозиционных взглядов, в том числе, и в собственных соцсетях – "за репосты чужих сообщений и комментарии к постам".

Предположительно, людей из "черного списка" приглашали на беседу и предлагали подать заявление "по собственному желанию".